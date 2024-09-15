Тренер Эвертона ответил, почему снял с игры Миколенко в матче с Астон Виллой

Главный тренер Эвертона Шон Дайч высказался о замене защитника Виталия Миколенко в матче четвертого тура английской Премьер-лиги с Астон Виллой (2:3).

Украинец начал этот поединок в стартовом составе, но на 26-й минуте вынужденно покинул поле.

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Наставник "ирисок" сообщил, что замена Миколенко была связана не с травмой, а с плохим самочувствием футболиста.

"Это просто заболевание. Пока болезнь не проявит себя, я не узнаю. Но ему было плохо, так что он почувствовал, что должен уйти с поля", - приводит слова Дайча официальный сайт клуба.

Напомним, что в нынешнем сезоне Миколенко принял участие в пяти матчах Эвертона во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Эвертон повторил антидостижение Борнмута.

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