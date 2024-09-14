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Астон Вилла - Эвертон: Обзор и результат матча АПЛ 14.09.2024

"Ириски" показывают ужасные результаты на старте сезона.
Сегодня, 21:36
Астон Вилла - Эвертон / Getty Images
Астон Вилла - Эвертон / Getty Images

В рамках 4-го тура АПЛ Астон Вилла на своем поле встретилась с Эвертоном.

«Ириски» достаточно быстро вышли вперед благодаря голу Дуайта МакНила, однако, затем ситуация для них ухудшилась. На 25-ой минуте травму получил украинец Виталий Миколенко, его состояние остается неизвестным пока.

Несмотря на это, мерсисайдцы почти сразу удвоили свое преимущество и казалось, что все будет под их контролем, но не так случилось как думалось.

Еще до завершения первого тайма Олли Уоткинс отыграл один мяч. Во втором «вилланы» сначала сравняли счет благодаря дублю Уоткинса, а затем Джон Дюран, который вышел вместо Олли «пушечным выстрелом» вывел свою команду вперед.

Таким образом, коллектив Шона Дайча еще не набрал ни одного очка в 4 турах, а также во втором матче подряд проигрывает, побеждая в два мяча. «Ириски» в прошлом туре уступили Борнмуту с таким же счетом, как и сегодня.

Статистика матча АПЛ Астон Вилла - Эвертон

Астон Вилла - Эвертон 3:2

Голы: Уоткинс, 37, 58, Дюран, 76 - МакНил, 10, Калверт-Льюин, 27

xG: 2.23 - 0.76
Удары: 17 - 5
Удары в створ: 7 - 3
Владение мячом: 73% - 27

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Астон Вилла

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