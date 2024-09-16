Клуб турецкой Суперлиги подписал воспитанника Динамо

Турецкий клуб Антальяспор сообщил о подписании украинского полузащитника Александра Петрусенко.

Стороны заключили контракт на два года.

🔥 Hoş Geldin Oleksandr Petrusenko



Antalyasporumuz, Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Petrusenko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#Antalyaspor pic.twitter.com/Eq4CsacXYp — Antalyaspor (@Antalyaspor) September 16, 2024

Петрусенко является воспитанником киевского Динамо. С 2022 года выступал за хорватскую Истру 1961.

В текущем сезоне на счету Петрусенко было 5 матчей в чемпионате Хорватии, в которых он забил один гол.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо забил дебютный гол в чемпионате Израиля.

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