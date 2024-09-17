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Ливерпуль нацелился на подписание экс-игрока МЮ

Эйнджел Гомес может вернуться в АПЛ.
Сегодня, 08:59
Эйнджел Гомес / Getty Images
Эйнджел Гомес / Getty Images

Английский Ливерпуль намерен подписать воспитанника Манчестер Юнайтед Эйнджела Гомеса.

Как сообщает Liverpool Echo, «красные» следили за атакующим полузащитником на матчах сборной Англии против Ирландии и Финляндии и остались довольны его игрой.

Мерсисайдцы рассматривают подписание Гомеса на правах свободного агента, поскольку, его контракт с Лиллем истекает летом. Тем не менее, коллективу Арне Слота придется выиграть конкуренцию со стороны Ньюкасла и Тоттенхэма.

В текущем сезоне 24-летний Эйнджел провел 5 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед

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