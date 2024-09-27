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Гендиректор Манчестер Юнайтед определил сезон, когда клуб должен стать чемпионом Англии

Исходя из нынешнего положения клуба, то у него очень амбициозные планы.
Сегодня, 07:46
Омар Беррада / Getty Images
Омар Беррада / Getty Images

В среду, 25 сентября, на Олд Траффорд состоялась встреча сотрудников Манчестер Юнайтед с новым генеральным директором клуба Омаром Беррадой, сообщает The Athletic.

Во время разговора Беррада обозначил амбиции, разделяемые владельцем сэром Джимом Рэтклиффом и остальными в руководстве "красных дьяволов". Эти амбиции получили название "Проект 150".

Данный план предполагает то, что Манчестер Юнайтед должен снова стать лучшей командой Англии по итогам сезона-2027/28.

Эта кампания была выбрана не просто так, ведь в 2028 году МЮ будет праздновать 150-летие с момента своего основания под названием Ньютон Хит.

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Беррада рассказал о том, что женская команда также должна выиграть свое первое чемпионство к тому сезону.

Напомним, что последний раз Манчестер Юнайтед становился чемпионом Англии в уже далеком 2013 году, в последний сезон сэра Алекса Фергюсона у руля команды.

С того момента манкунианцы лишь дважды намекали на чемпионские амбиции, занимая второе место (2017/18 и 2020/21).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ

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Гендиректор Манчестер Юнайтед определил сезон, когда клуб должен стать чемпионом Англии
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