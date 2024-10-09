Атлетико сменил название стадиона в рамках сделки с титульным спонсором

В ближайшие девять лет арена "матрасников" будет иметь название Рияд Эйр Метрополитано.

Атлетико на своем официальном сайте объявил о расширении сотрудничества с Riyadh Air.

Теперь, помимо статуса титульного спонсора, авиакомпания из Саудовской Аравии приобрела право на имя домашней арены "кольчонерос".

Следующие девять сезонов, включая нынешний, стадион будет называться Рияд Эйр Метрополитано.

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По информации испанских СМИ, Атлетико будет получать по 60 миллионов евро в год за права на название стадиона и присутствие на футболке команды.

Источник: Атлетико Мадрид

Напомним, что сначала с момента своего открытия в 2017 году, стадион назывался Ванда Метрополитано. Затем в 2022 году арена сменила название на Цивитас Метрополитано.

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