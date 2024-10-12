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"Настоящая битва": раскрыты детали перехода Довбика в Рому - он отказал Атлетико

Итальянский клуб рискнул, сделав ставку на украинца.
Сегодня, 11:40
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий сборной Украины Артем Довбик перешел в Рому из Жироны летом текущего года.

Итальянский футбольный агент Валерио Джуфрида рассказал о переходе Артема в итальянский клуб.

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"Это был сложный трансфер. Различные клубы Премьер-лиги хотели Довбика. 

Как известно, между Ромой и Атлетико разгорелась настоящая спортивная битва. Его желанием всегда было перейти в Рому, потому что он чувствовал инстинктивную связь с этим клубом.

С другой стороны, итальянскому клубу также пришлось приложить большие экономические усилия, считая Довбика идеальным нападающим для этого чемпионата", - приводит слова агента TuttoMercatoWeb .

Рома заплатила 30,5 миллиона евро за Довбика. В текущем сезоне украинец забил четыре гола в девяти матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что Рома нашла альтернативу Довбику в АПЛ.

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