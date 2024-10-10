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Рома нашла альтернативу Довбику в АПЛ

Португальский форвард Бету может перебраться в Рим.
Сегодня, 11:23
Бету / Getty Images
Бету / Getty Images

Римская Рома присматривается к португальскому форварду английскому Эвертона Бету. Об этом сообщает SimoLaRoma.

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По данным издания в Риме рассматривают португальца как альтернативу украинскому форварду Артему Довбику. Переход может состояться на правах полугодовой аренды.

Напомним, в сезоне 2024/25 Бету провел 6 матчей за взрослую команду "ирисок", отличившись 1 забитым мячом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бету ФК Рома

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