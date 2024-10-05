"Он - единственный": бывший форвард Ромы оценил перспективы Довбика в клубе

Роберто Пруццо высказался по поводу адаптации украинца в команде.

Бывший футболист Ромы Роберто Пруццо поделился мнением по поводу игры Артема Довбика.

По словам эксперта, украинский форвард имеет шансы, чтобы надолго закрепиться в составе итальянской команды.

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"Довбик демонстрирует существенный рост. Он сильно отставал. Скажем так, он все еще акклиматизируется. Но пока он – единственный из новичков, кто подает более чем положительный сигнал", - приводит слова Пруццо Tuttomercatoweb.

Пруццо выступал за Рому с 1978 по 1988 год. На его счету 240 матчей в Серии А, в которых забил 106 голов.

Напомним, Рома продлит контракт с конкурентом Довбика.

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