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Рома продлит контракт с конкурентом Довбика

Шомуродов подпишет новый договор с римским клубом.
Вчера, 22:35
Эльдор Шомуродов / Getty Images
Эльдор Шомуродов / Getty Images

Руководством Ромы достигло договоренности о продлении контракта с нападающим Эльдором Шомуродовым.

Новое соглашение с одноклубником и конкурентом Артема Довбика будет рассчитано до июня 2027 года, сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

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Спортивный директор "волков" Флоран Гизольфи работает с представителями 29-летнего узбекистанского форварда над деталями договора.

В нынешнем сезоне Шомуродов отличился одним голом в пяти матчах во всех турнирах за Рому.

Ранее сообщалось, что Довбик попал в команду тура Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Эльдор Шомуродов

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