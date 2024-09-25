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Довбик попал в команду тура Серии А

Пресс-служба лиги отметила перфоманс украинца.
Сегодня, 18:59
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках пятого тура Серии А Рома разгромила Удинезе с помощью гола и ассиста Довбыка.

Перфоманс украинского нападающего оказался одним из лучших среди игроков группы атаки на прошлой неделе в итальянском чемпионате.

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Пресс-служба элитного дивизиона Италии отметила игру форварда, включив его в символическую сборную пятого тура вместе с Дуваном Запатой, Кристианом Пулишичем и другими.

Артем стал единственным игроком «волков», попавшим в команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А артем довбик

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