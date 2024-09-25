Довбик попал в команду тура Серии А
Пресс-служба лиги отметила перфоманс украинца.
В рамках пятого тура Серии А Рома разгромила Удинезе с помощью гола и ассиста Довбыка.
Перфоманс украинского нападающего оказался одним из лучших среди игроков группы атаки на прошлой неделе в итальянском чемпионате.
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Пресс-служба элитного дивизиона Италии отметила игру форварда, включив его в символическую сборную пятого тура вместе с Дуваном Запатой, Кристианом Пулишичем и другими.
Артем стал единственным игроком «волков», попавшим в команду.
La 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐗𝐈 della 5ª giornata 👀🔥@Fantacalcio pic.twitter.com/icpYRnITkq— Lega Serie A (@SerieA) September 25, 2024
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