Довбик попал в команду тура Серии А

В рамках пятого тура Серии А Рома разгромила Удинезе с помощью гола и ассиста Довбыка.

Перфоманс украинского нападающего оказался одним из лучших среди игроков группы атаки на прошлой неделе в итальянском чемпионате.

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Пресс-служба элитного дивизиона Италии отметила игру форварда, включив его в символическую сборную пятого тура вместе с Дуваном Запатой, Кристианом Пулишичем и другими.

Артем стал единственным игроком «волков», попавшим в команду.

La 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐗𝐈 della 5ª giornata 👀🔥@Fantacalcio pic.twitter.com/icpYRnITkq — Lega Serie A (@SerieA) September 25, 2024

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