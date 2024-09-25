Бывший форвард сборной Италии расхвалил Довбика: Очень люблю таких нападающих

Бывший форвард национальной сборной Италии Кристиан Вьери поделился мнениями о перспективах украинского форварда Артема Довбика:

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"Очень люблю таких нападающих. Он сильный. Я видел пять минут против Эмполи. Когда они проиграли. Он два-три раза открывался в глубину. Я очень люблю таких нападающих, которые разрушают линии. Левша, физически сильный, технический. Думаю, забьет 18-20 голов.

В ворота Удинез он забил в своем стиле. Очень хорошо! Глубина, прикосновение, удар в дальний угол. Как и положено. Идеально, идеально, идеально, – сказал Виери в эфире DAZN.

Напомним, в прошлом туре итальянской Серии А Артем Довбик забил в ворота Удинезе, и помог "волкам" одержать убедительную победу.

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