iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бывший форвард сборной Италии расхвалил Довбика: Очень люблю таких нападающих

Кристиан Вьери доволен игрой украинского форварда.
Сегодня, 14:32
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Бывший форвард национальной сборной Италии Кристиан Вьери поделился мнениями о перспективах украинского форварда Артема Довбика:

Читай также: Жена Довбика показала, как вместе с дочкой поддерживала Артема в игре против Удинезе

"Очень люблю таких нападающих. Он сильный. Я видел пять минут против Эмполи. Когда они проиграли. Он два-три раза открывался в глубину. Я очень люблю таких нападающих, которые разрушают линии. Левша, физически сильный, технический. Думаю, забьет 18-20 голов.

В ворота Удинез он забил в своем стиле. Очень хорошо! Глубина, прикосновение, удар в дальний угол. Как и положено. Идеально, идеально, идеально, – сказал Виери в эфире DAZN.

Напомним, в прошлом туре итальянской Серии А Артем Довбик забил в ворота Удинезе, и помог "волкам" одержать убедительную победу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артем довбик ФК Рома

Статьи по теме

Жена Довбика показала, как вместе с дочкой поддерживала Артема в игре против Удинезе Жена Довбика показала, как вместе с дочкой поддерживала Артема в игре против Удинезе
Довбик: Мне просто нужно было адаптироваться к другой лиге и защитникам Довбик: Мне просто нужно было адаптироваться к другой лиге и защитникам
Довбика признали игроком матча с Удинезе Довбика признали игроком матча с Удинезе
Рома с голом и ассистом Довбика разгромила сенсационного лидера старта Серии А Рома с голом и ассистом Довбика разгромила сенсационного лидера старта Серии А
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Формула 118:42
"Он всегда ворошит дер*мо": Вольфф - о словах Хорнера про контракт Расселла
Европа18:36
Легендарный футболист назвал игрока, который заслуживает Золотой Мяч больше чем Винисиус
НБА18:20
Торонто Рэпторс тоже выведут из обращения номер Винса Картера
Европа17:59
Именитый голкипер подтвердил переговоры с Барселоной
Украина17:58
Суперлига: снятие БИПА с чемпионата внесло коррективы в расписание первой игровой недели
НБА17:46
Мемфис отчислил бывшего MVP НБА
Киберспорт17:37
GGBET підтримує Team Vitality та NAVI на BLAST Premier: Fall Final 2024
17:25
ЧМ-2024 по футзалу: Украина встретится с Венесуэлой в 1/4 финала
Европа17:24
Тренер Ромы анонсировал изменения в стартовом составе на матч с Атлетик Бильбао
17:20
ЧМ-2024 по футзалу: Венесуэла шокировала Испанию в 1/8 финала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK