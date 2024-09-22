Жена Довбика показала, как вместе с дочкой поддерживала Артема в игре против Удинезе
Возможно, присутствие семьи помогло Артему показать крутой перформанс.
В рамках пятого тура Серии А Рома с голом и ассистом Довбика победила Удинезе.
Украинского форварда поддерживали на трибунах жена Юлия и дочь Кира.
Девушка поделилась кадрами с поединка, показав как она поддерживала своего мужа.
"Счастлива разделить этот момент вместе", - написала Юлия.
Также любимая Артема поздравила его со званием игрока матча.
"Я уверена, что эта награда только начало для тебя".
В 5 матчах за Рому у нападающего 2 забитых мяча и 1 голевая передача.
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