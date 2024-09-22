Жена Довбика показала, как вместе с дочкой поддерживала Артема в игре против Удинезе

В рамках пятого тура Серии А Рома с голом и ассистом Довбика победила Удинезе.

Украинского форварда поддерживали на трибунах жена Юлия и дочь Кира.

Девушка поделилась кадрами с поединка, показав как она поддерживала своего мужа.

"Счастлива разделить этот момент вместе", - написала Юлия.

Также любимая Артема поздравила его со званием игрока матча.

"Я уверена, что эта награда только начало для тебя".

В 5 матчах за Рому у нападающего 2 забитых мяча и 1 голевая передача.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!