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Жена Довбика показала, как вместе с дочкой поддерживала Артема в игре против Удинезе

Возможно, присутствие семьи помогло Артему показать крутой перформанс.
Вчера, 23:23
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках пятого тура Серии А Рома с голом и ассистом Довбика победила Удинезе.

Украинского форварда поддерживали на трибунах жена Юлия и дочь Кира.

Девушка поделилась кадрами с поединка, показав как она поддерживала своего мужа.

"Счастлива разделить этот момент вместе", - написала Юлия.

Также любимая Артема поздравила его со званием игрока матча.

"Я уверена, что эта награда только начало для тебя".

В 5 матчах за Рому у нападающего 2 забитых мяча и 1 голевая передача.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик Юлия Довбик

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