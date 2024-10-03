Мудрик попал в рейтинг самых переоцененных игроков в истории

Британский портал Give Me Sport представил рейтинг самых переоцененных игроков в истории футбола.

Первое место в списке занимает бразильский вингер саудовского клуба Аль-Хиляль Неймар.

На второй позиции идет Жоау Феликс, который сейчас принадлежат Атлетико, но играет за Челси на правах аренды. Не третьей позиции голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма.

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В списке представлен футболист сборной Украины Михаил Мудрик, который находится на пятой строчке рейтинга.

Топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола по версии GiveMeSport

Неймар (Аль-Хиляль) Жоау Феликс (Челси) Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) Антони (Манчестер Юнайтед) Михаил Мудрик (Челси) Ромелу Лукаку (Наполи) Джордан Хендерсон (Аякс) Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) Виктор Осимхен (Галатасарай, в аренде из Наполи) Альваро Мората (Милан)

Напомним, Transfermarkt обновил трансферную стоимость Мудрика и Зинченко.

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