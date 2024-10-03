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Мудрик попал в рейтинг самых переоцененных игроков в истории

Украинец составил компанию действующим футболистам.
Сегодня, 11:13
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Британский портал Give Me Sport представил рейтинг самых переоцененных игроков в истории футбола.

Первое место в списке занимает бразильский вингер саудовского клуба Аль-Хиляль Неймар.

На второй позиции идет Жоау Феликс, который сейчас принадлежат Атлетико, но играет за Челси на правах аренды. Не третьей позиции голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма.

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В списке представлен футболист сборной Украины Михаил Мудрик, который находится на пятой строчке рейтинга.

Топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола по версии GiveMeSport

  1. Неймар (Аль-Хиляль)
  2. Жоау Феликс (Челси)
  3. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
  4. Антони (Манчестер Юнайтед)
  5. Михаил Мудрик (Челси)
  6. Ромелу Лукаку (Наполи)
  7. Джордан Хендерсон (Аякс)
  8. Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)
  9. Виктор Осимхен (Галатасарай, в аренде из Наполи)
  10. Альваро Мората (Милан)

Напомним, Transfermarkt обновил трансферную стоимость Мудрика и Зинченко.

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