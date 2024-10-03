Мудрик попал в рейтинг самых переоцененных игроков в истории
Украинец составил компанию действующим футболистам.
Британский портал Give Me Sport представил рейтинг самых переоцененных игроков в истории футбола.
Первое место в списке занимает бразильский вингер саудовского клуба Аль-Хиляль Неймар.
На второй позиции идет Жоау Феликс, который сейчас принадлежат Атлетико, но играет за Челси на правах аренды. Не третьей позиции голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма.
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В списке представлен футболист сборной Украины Михаил Мудрик, который находится на пятой строчке рейтинга.
Топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола по версии GiveMeSport
- Неймар (Аль-Хиляль)
- Жоау Феликс (Челси)
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
- Антони (Манчестер Юнайтед)
- Михаил Мудрик (Челси)
- Ромелу Лукаку (Наполи)
- Джордан Хендерсон (Аякс)
- Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)
- Виктор Осимхен (Галатасарай, в аренде из Наполи)
- Альваро Мората (Милан)
Напомним, Transfermarkt обновил трансферную стоимость Мудрика и Зинченко.
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