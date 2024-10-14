Интер готов вступить в гонку за одного из лидеров Байера

Интер попробует перехватить у европейских грандов Джонатана Та, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Защитник Байера летом мог оказаться в Баварии, а сейчас за ним охотится ряд европейских клубов. Дело в том, что у Та летом истекает контракт, и его можно будет подписать свободным агентом.

Интер также решил попробовать убедить игрока присоединится к их клубу при условии, что финансовые запросы немца останутся на том же уровне.

"Нерадзурри" готовы предложить защитника 5 млн евро в год, а также, в отличие от остальных клубов, гарантировать ему место в стартовом составе на сезоны вперед.

Также, считается, что Та интересен Реалу, Ливерпулю и Барселоне, которые могут предложить более финансово выгодный контракт.

Ранее также сообщалось, что защитник Реала может завершить карьеру.

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