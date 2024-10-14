Футболист Реала может завершить карьеру, не сумев восстановиться после травмы
Защитник Реала и сборной Австрии Давид Алаба может преждевременно завершить свою карьеру.
Как сообщает издание Onda Cero, Алабе придется рассмотреть возможность прекращения игры в футбол из-за неудачного восстановления после травмы.
Отмечается, что Давид испытывает невыносимую боль после каждой тренировки, которая связана с уменьшением хрящей в колене.
При выполнении любых серьезных нагрузок на колено кости начинают тереться друг о друга, что и вызывает очень серьезные болевые ощущения.
Напомним, Алаба разорвал крестообразную связку колена в конце прошлого года и до сих пор не сумел вернуться на поле.
Ранее сообщалось, что лидер Арсенала отказался от перехода в Реал.
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