Футболист Реала может завершить карьеру, не сумев восстановиться после травмы

Защитник Реала и сборной Австрии Давид Алаба может преждевременно завершить свою карьеру.

Как сообщает издание Onda Cero, Алабе придется рассмотреть возможность прекращения игры в футбол из-за неудачного восстановления после травмы.

Отмечается, что Давид испытывает невыносимую боль после каждой тренировки, которая связана с уменьшением хрящей в колене.

При выполнении любых серьезных нагрузок на колено кости начинают тереться друг о друга, что и вызывает очень серьезные болевые ощущения.

Напомним, Алаба разорвал крестообразную связку колена в конце прошлого года и до сих пор не сумел вернуться на поле.

Ранее сообщалось, что лидер Арсенала отказался от перехода в Реал.

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