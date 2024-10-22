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"Я огрызнулся": Зинченко рассказал, как сорвал тренировку из-за конфликта с Гвардиолой

Украинец раскрыл детали конфликта с наставником.
Сегодня, 12:05
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Getty Images
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Getty Images

Футболист сборной Украины Александр Зинченко поделился воспоминаниями по поводу своей игры за Манчестер Сити.

Украинец в интервью The Guardian признал, что у него был конфликт с Хосепом Гвардиолой.

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По словам Зинченко, он отдал неточный пас на тренировке, в результате чего подвергся критике.  

"Мистер! Я только что сделал всего один неточный пас, понимаете?".

Гвардиола отреагировал остро и завершил тренировку.

"О, ладно, извиняюсь, извиняюсь, мистер Зинченко. Еще раз извиняюсь. Хорошо, ребята, спасибо, все – вовнутрь".

Александр рассказал, что принес извинения сразу после матча.

"Я был неправ. Я сразу это понял, но было бы глупо, если бы я пошел прямо в его кабинет и извинился. Это было за день до одного из наших матчей, и я знал, что его голова была занята планом на игру. Но я принес извинения после того матча".

Отметим, что после ссоры украинец пропустил поединок.

Зинченко перешел в Манчестер Сити летом 2016 года. За манчестерский клуб Александр сыграл 128 матчей и забил два  гола. В команде украинец выиграл 11 трофеев.

Напомним, Зинченко попал в ТОП-10 инвертированных фулбеков в истории по версии GiveMeSport.

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