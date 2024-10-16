"Была немного ссора": Судаков рассказал о конфликте в сборной Украины из-за игрового номера

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал слухи о том, что Михаил Мудрик и Николай Шапаренко ранее не поделили десятый игровой номер в национальной команде.

Хавбек подтвердил, что подобный неприятный инцидент действительно случился, а после того, как он попал мячом в Шапаренко во время матча Лиги наций с Грузией (1:0), пытаясь выполнить передачу, начали шутить, что таким образом он отомстил за друга.

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Об этом Судаков рассказал в эфире радио Чемпион, а видео с обсуждением этой ситуации опубликовал у себя в Instagram.

"Конечно, мы это обсуждали. Смеялись. Я спросил, все ли нормально, но он успел руку поднять, поэтому я ему в руку, а не в голову попал.

Много комментариев на счет того, что я отомстил за друга, за десятый номер. Была немного ссора. Ну, как ссора. Просто подняли вопрос, кто будет играть под десятым номером. Пишут, что это за Мудрика", - сказал Судаков.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал задачи команды на Лигу наций.

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