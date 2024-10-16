iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Была немного ссора": Судаков рассказал о конфликте в сборной Украины из-за игрового номера

Игрок поделился деталями неприятной ситуации между Мудриком и Шапаренко.
Сегодня, 18:45
Сборная Украины перед матчем с Грузией в Лиге наций / Getty Images
Сборная Украины перед матчем с Грузией в Лиге наций / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал слухи о том, что Михаил Мудрик и Николай Шапаренко ранее не поделили десятый игровой номер в национальной команде.

Хавбек подтвердил, что подобный неприятный инцидент действительно случился, а после того, как он попал мячом в Шапаренко во время матча Лиги наций с Грузией (1:0), пытаясь выполнить передачу, начали шутить, что таким образом он отомстил за друга.

Читай также: Между Мудриком и Шапаренко произошел конфликт в расположении сборной Украины - Цыганык

Об этом Судаков рассказал в эфире радио Чемпион, а видео с обсуждением этой ситуации опубликовал у себя в Instagram.

"Конечно, мы это обсуждали. Смеялись. Я спросил, все ли нормально, но он успел руку поднять, поэтому я ему в руку, а не в голову попал.

Много комментариев на счет того, что я отомстил за друга, за десятый номер. Была немного ссора. Ну, как ссора. Просто подняли вопрос, кто будет играть под десятым номером. Пишут, что это за Мудрика", - сказал Судаков.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал задачи команды на Лигу наций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Николай Шапаренко Михаил Мудрик Георгий Судаков

Статьи по теме

Украина в Лиге наций: расписание, турнирные расклады и задачи команды Реброва Украина в Лиге наций: расписание, турнирные расклады и задачи команды Реброва
Леоненко дал совет Довбику после матчей Лиги наций Леоненко дал совет Довбику после матчей Лиги наций
"Включите ретро-матчи": бывший форвард сборной Украины дал совет Реброву "Включите ретро-матчи": бывший форвард сборной Украины дал совет Реброву
"Чувствую невероятную гордость": Забарный резюмировал октябрьские матчи сборной Украины "Чувствую невероятную гордость": Забарный резюмировал октябрьские матчи сборной Украины
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:57
Женская сборная Украины по футзалу проиграла Франции в квалификации на Чемпионат мира
Европа19:41
Чемпион мира раскритиковал современное развитие футбола
Другие страны19:33
Золото на белом: Клуб Роналду представил новую форму
Игровые19:00
Плей-офф MLB: Нью-Йорк Янкис удвоили преимуществ в серии с Кливленд Гардианс
Европа18:59
Адвокат Мбаппе прокомментировала обвинения в изнасиловании
Украина18:45
"Была немного ссора": Судаков рассказал о конфликте в сборной Украины из-за игрового номера
Европа18:21
"Катастрофа": Довбик отреагировал на свою внешность в EAFC25
Европа17:52
Экс-форвард сборной Франции признался в алкогольной зависимости
Бокс17:42
Владимир Кличко поддержал инициативу за сохранение бокса на Олимпийских играх
Европа17:04
Тухель рассказал, почему выбрал сборную Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK