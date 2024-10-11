Зинченко попал в ТОП-10 инвертированных фулбеков в истории по версии GiveMeSport

Украинец обошел в рейтинге своего экс-одноклубника Джона Стоунза и Йозуа Киммиха.

В современном футболе стало привычным делом, когда тренеры используют игроков не на своих привычных позициях и не в своих ролях.

Одним из таких стал Александр Зинченко, которого Пеп Гвардиола переквалифицировал в левого защитника, который при атаке переходит в центр поля.

Это дело продолжил наставник Арсенала Микель Артета, ранее работавший ассистентом у тренера Манчестер Сити.

Учитывая набор навыков, а также знания, приобретенные у двух испанцев, издание GiveMeSport поставило 27-летнего украинца на шестое место в списке лучших инвертированных фулбеков в истории футбола.

"Первоначально начав свою карьеру в качестве креативного полузащитника, Александр Зинченко никогда не был истинным защитником, но с мячом всегда была совсем другой разговор".

"Исключительная техника украинца в сочетании с уникальным низким центром тяжести позволили ему сохранять владение мячом даже в самых неловких ситуациях, что, в свою очередь, сделало его ключевым тактическим элементом для каждого из тренеров, под руководством которых он играл".

Источник: Getty Images

"Универсальность Зинченко сыграла решающую роль в доминировании Манчестер Сити под руководством Гвардиолы, помогая команде выиграть множество титулов АПЛ и кубковых турниров".

"Его переход в Арсенал был не менее впечатляющим: его способность перемещаться в полузащиту дала команде Микеля Артеты большую тактическую гибкость, помогая им вернуться к борьбе за титул", - говорится в статье.

Полный список лучших инвертированных фулбеков выглядит следующим образом:

Филипп Лам Сержи Баржуан Альберт Феррер Жоау Канселу Трент Александер-Арнольд Александр Зинченко Джон Стоунз Йозуа Киммих Бен Уайт Мануэль Аканджи

Напомним, что Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы, из-за которой он не выходит на футбольное поле уже месяц.

В такой же ситуации оказался и его одноклубник Мартин Эдегор, на чье возвращение в ближайшее время не рассчитывает главный тренер сборной Норвегии.

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