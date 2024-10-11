iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко попал в ТОП-10 инвертированных фулбеков в истории по версии GiveMeSport

Украинец обошел в рейтинге своего экс-одноклубника Джона Стоунза и Йозуа Киммиха.
Сегодня, 14:41
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В современном футболе стало привычным делом, когда тренеры используют игроков не на своих привычных позициях и не в своих ролях.

Одним из таких стал Александр Зинченко, которого Пеп Гвардиола переквалифицировал в левого защитника, который при атаке переходит в центр поля.

Это дело продолжил наставник Арсенала Микель Артета, ранее работавший ассистентом у тренера Манчестер Сити.

Учитывая набор навыков, а также знания, приобретенные у двух испанцев, издание GiveMeSport поставило 27-летнего украинца на шестое место в списке лучших инвертированных фулбеков в истории футбола.

"Первоначально начав свою карьеру в качестве креативного полузащитника, Александр Зинченко никогда не был истинным защитником, но с мячом всегда была совсем другой разговор".

"Исключительная техника украинца в сочетании с уникальным низким центром тяжести позволили ему сохранять владение мячом даже в самых неловких ситуациях, что, в свою очередь, сделало его ключевым тактическим элементом для каждого из тренеров, под руководством которых он играл".

Источник: Getty Images

"Универсальность Зинченко сыграла решающую роль в доминировании Манчестер Сити под руководством Гвардиолы, помогая команде выиграть множество титулов АПЛ и кубковых турниров".

"Его переход в Арсенал был не менее впечатляющим: его способность перемещаться в полузащиту дала команде Микеля Артеты большую тактическую гибкость, помогая им вернуться к борьбе за титул", - говорится в статье.

Полный список лучших инвертированных фулбеков выглядит следующим образом:

  1. Филипп Лам
  2. Сержи Баржуан
  3. Альберт Феррер
  4. Жоау Канселу
  5. Трент Александер-Арнольд
  6. Александр Зинченко
  7. Джон Стоунз
  8. Йозуа Киммих
  9. Бен Уайт
  10. Мануэль Аканджи

Напомним, что Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы, из-за которой он не выходит на футбольное поле уже месяц.

В такой же ситуации оказался и его одноклубник Мартин Эдегор, на чье возвращение в ближайшее время не рассчитывает главный тренер сборной Норвегии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

Статьи по теме

Тренер сборной Норвегии расстроил фанатов Арсенала новостью о восстановлении Эдегора Тренер сборной Норвегии расстроил фанатов Арсенала новостью о восстановлении Эдегора
Жена Зинченко посоревновалась с мужем в футбольной технике Жена Зинченко посоревновалась с мужем в футбольной технике
Рамсдейл не сдержал слез после теплого приема от фанатов Арсенала Рамсдейл не сдержал слез после теплого приема от фанатов Арсенала
Артета рассказал, когда стоит ждать возвращения Зинченко Артета рассказал, когда стоит ждать возвращения Зинченко
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: Украина сыграет с Грузией, матчи Германии, Нидерланд и Швеции
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Европа17:47
Легенда Ливерпуля планирует завершить карьеру после неудачи с поиском нового клуба
Лига наций17:28
Украину и Чехию рассудит рефери, работавший на скандальном матче "сине-желтых" с Италией
Европа17:25
Карвахаль успешно перенес операцию на колене
Европа17:23
Сборная Украины по футзалу поднялась в топ-10 рейтинга после исторического достижения на чемпионате мира
Европа16:55
Манчестер Юнайтед задумался о возвращении игрока, которого продал прошлым летом
Украина16:40
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров
Европа16:22
Манчестер Сити присоединился к Барселоне в гонке за вратаря сборной Португалии
Формула 115:41
Мерседес подготовил существенное обновление болида для Гран-при США
Европа15:08
Милан работает над продлением контрактов с тремя игроками
Лига наций14:50
Травмированные Родри и Карвахаль посетили сборную Испании - трогательные кадры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK