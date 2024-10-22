Палкин сравнил Мудрика с Ferrari

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин поделился мыслями о том, оправдывает ли Михаил Мудрик ожидания от него в Челси.

Функционер сравнил украинца с Ferrari, отметив что его нужно использовать по-особенному.

"Самая крупная моя сделка за 20 лет работы в Шахтере? Мы продали Михаила Мудрика в Челси за 70 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусами. Это была самая крупная сделка в истории Украины.

Мудрик не проявляет себя в Челси? Вам не нужна Ferrari, если вы не умеете ею управлять. В таком случае вполне достаточно обычной машины. Когда вы покупаете Ferrari, вы должны подумать, как вы будете с ней обращаться. Вот что я думаю о Мудрике в Челси".

Сергей Анатольевич также заявил, что если Михаилу дать шанс, то он сможет показать свои лучшие качества.

"Я уверен, что он продемонстрирует свои качества, если получит шанс. Он абсолютно уникальный футболист, это видно по его выступлениям в составе сборной Украины. Таких игроков очень мало", - цитирует слова гендира „горняков“ Spox.

Напомним, ранее Палкин назвал клубы, которые интересуются Судаковым.

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