Палкин назвал футболиста Шахтера, которым интересуется Манчестер Сити

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин назвал самых перспективных игроков команды.

По словам функционера, украинским полузащитником Судаковым интересуется Манчестер Сити.

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"У нас есть несколько интересных игроков, например бразильцы Кевин и Марлон.

Самым известным сейчас является Георгий Судаков. Им интересуется Манчестер Сити, за ним наблюдают и другие английские клубы.

Полгода назад мы вели переговоры о трансфере в «Наполи», но не получилось. Я уверен, что несколько клубов сделают ему предложения во время трансферного окна", - приводит слова Палкина SPOX.

Ранее Судаков рассказал о системе штрафов в Шахтере.

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