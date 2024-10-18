"Космические суммы": Судаков рассказал о системе штрафов в Шахтере

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков рассказал о системе штрафов в команде.

По словам украинского футболиста, в клубе разработана специальные наказания.

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"Мы имеем штрафы, систему штрафов, там за каждую минуту есть отдельный штраф. За пропуск там вообще космические средства, там 20 процентов может от зарплаты быть", - сказал футболист в эфире радио "Чемпіон".

В текущем сезоне Судаков провел 10 матчей на клубном уровне, в которых забил семь голов и сделал две голевые передачи.

Ранее Судаков рассказал, какой гол мог изменить его карьеру.

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