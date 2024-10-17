"Если бы я забил": Судаков рассказал, какой гол мог изменить его карьеру

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков рассказал, какой гол мог бы изменить его карьеру. Судаков признался, что должен был забивать в ворота сборной Бельгии на Евро-2024.

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"Наверное, жалею как раз об этом моменте против Бельгии на последних минутах. Я думаю, если бы я забил тот самый мяч, то сейчас бы моя карьера очень сильно изменилась. Вообще тот момент очень дорого мне стоил.

Мой гол, который больше всего мне запомнился? Ну я не могу сказать, что он оказал большое влияние на результат, но, наверное, гол против Барселоны", - сказал Судаков.

Напомним, национальная сборная Украины не смогла выйти из группы на Евро-2024, заняв последнее место в своем квартете.

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