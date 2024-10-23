Звезда АПЛ признался в любви к популярной видеоигре

Нападающий Тоттенхэма и сборной Кореи Сон Хын Мин дал небольшое интервью популярной видеоигре.

Кореец снялся в ролике для League of Legends, где немного рассказал о своей карьере и о том, что свободное время проводит именно в популярной MOBA.

Сон покинул родной дом в 16 лет, перейдя в немецкий Гамбург, а уже оттуда в Тоттенхэм. Однако видеоигры помогают ему хотя бы частично вернуться домой и провести время с друзьями.

"Я люблю видеоигры. Они помогают поддерживать связь с друзьями в Корее - в игре мы можем проводить время вместе.

У нас с друзьями разница во времени восемь-девять часов, потому часто бывает сложно собраться вместе. В свободное от футбола вреям LoL помогает мне расслабиться и почувствовать связь с домом", - рассказал форвард.

Ранее также легенды МЮ посетили Корею.

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