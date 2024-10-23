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Нападающий Реала может пропустить Эль-Классико

Родриго получил повреждение в матче с Боруссией.
Сегодня, 09:59
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Нападающий Реала Родриго может пропустить предстоящую игру с Барселоной, пишет AS.

Бразилец был замене в концовке победного матча против Боруссии - Карло Анчелотти уже подтвердил, что игрок получил повреждение.

"Мышечная травма. Он совершил стремительный рывок перед третьим голом… Жаль, но что есть, то есть", - рассказал специалист после игры.

Сегодня Родриго должен пройти обследование, однако МРТ назначено лишь на завтра. А потому есть большая вероятность того, что против Барселоны бразилец не сыграет.

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