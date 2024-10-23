Реал Мадрид - Боруссия Дортмунд: Обзор и результат матча Лиги чемпионов 22.10.2024

"Сливочные" отыграли два мяча и вырвали победу усилиями своих футболистов.

В рамках третьего тура обновленного формата Лиги чемпионов Реал встретился с Боруссией Дортмунд.

«Шмели» достаточно сильно начали поединок и повели в счете ближе к завершению первого тайма усилиями Доньела Малена.

Не прошло и пяти минуты как гости удвоили свое преимущество, Мален на этот раз выступил в роли ассистента, а голом отметился Джейми Гиттенс.

При уверенном преимуществе немецкого клуба команды ушли на перерыв и при нем же продолжали второй тайм, но, коллектива Нури Шахина хватило лишь на час игрового времени, а после этого начался камбэк «сливочных» с гола Антонио Рюдигера.

Через три минуты счет был уже равным, ведь отличился Винисиус Жуниор, однако, этот гол не стал последним в матче, потому что Реал решился не довольствоваться ничьей.

В последние 10 минут матча мадридцы забили еще дважды. Сначала свою команду вывел вперед Лукас Васкес, а «точку поставил» Винисиус, который сначала оформил дубль, а затем и хет-трик.

Статистика матча Лиги чемпионов Реал - Боруссия

Реал - Боруссия 5:2

Голы Рюдигер, 60,, Лукас Васкес 83, Винисиус, 63, 86, 90+5 - Мален, 30, Гиттенс, 34

xG 3.40 - 1.48

Удары: 26 - 8

Удары в створ ворот: 10 - 7

Владение мячом: 52% - 48%

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