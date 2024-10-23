Названа причина, почему Мудрик был вне заявки Челси в матче с Ливерпулем

Украинский вингер Михаил Мудрик пропустил матч Челси с Ливерпулем (1:2).

Главный тренер лондонского клуба Энцо Мареска объяснил, почему решил оставить украинца Михаила Мудрика вне заявки.

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"Я исключил Мудрика из состава на игру против Ливерпуля исключительно по техническим причинам.

Когда Миша реализует свой потенциал? Я не знаю. Мы работаем с ним каждый день и надеемся, что он будет становиться лучше с каждым днем вместе с нами", - приводит слова тренера Фабрицио Романо в Twitter.

В текущем сезоне украинец провел восемь матчей за Челси во всех турнирах, в которых сделал три голевые передачи.

Ранее директор Шахтера Сергей Палкин сравнил Мудрика с Ferrari.

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