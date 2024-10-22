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Мудрик, Залужный и Шевченко посетили матч Арсенал - Шахтер

За "горняков" с трибун болеют звездные гости.
Сегодня, 22:25
Getty Images
Getty Images

В рамках третьего тура обновленного формата Лиги чемпионов Шахтер на выезде встречается с Арсеналом.

На трибунах Эмирейтс Стэдиум были замечены любопытные гости. За украинский коллектив пришел поболеть бывший игрок «горняков» Михаил Мудрик.

Мудрик пришел на матч не один. Михаила заметили в компании его агентов, а также экс-главы генштаба ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

Также на игру приехал президент УАФ Андрей Шевченко, который перед началом поединка разговаривал о чем-то с рулевым донецкого коллектива Марино Пушичем, а после присоединился к Залужному и Мудрику.

Напомним, на нашем сайте есть онлайн-трансляция матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко Михаил Мудрик Валерий Залужный

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