iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Ливерпуля высказался об увольнении тен Гага

Арне Слот уверен, что его соотечественник еще потренирует "большой клуб".
Сегодня, 17:24
Арне Слот и Эрик тен Хаг / Getty Images
Арне Слот и Эрик тен Хаг / Getty Images

Наставник Ливерпуля Арне Слот поделился мыслями об увольнении Эрика тен Гага из Манчестер Юнайтед.

По словам Слота, его соотечественник точно еще получит шанс потренировать статусную команду.

"Он нидерландский менеджер, поэтому нам, нидерландцам, грустно от этого.

Мы все в этой работе, поэтому знаем, что такое может произойти, и если это произойдет, особенно учитывая то, что я немного знаю его и то, как много усилий он вкладывает в свою работу, получить такие новости для него - это очень грустно. 

Но мы также знаем, как хорошо он работал в Аяксе и затем выиграл здесь два трофея, думаю, в ближайшем будущем мы снова увидим его в большом клубе", - резюмировал специалист.

Нагадаємо,заменит тен Гага в МЮ с большой долей вероятности тренер Спортинга Рубен Аморим.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Тренер Ромы подрался с одним из игроков в перерыве последнего матча - источник Тренер Ромы подрался с одним из игроков в перерыве последнего матча - источник
"Несколько лет назад мы никогда бы не могли подумать": Гвардиола - о Золотом мяче Родри "Несколько лет назад мы никогда бы не могли подумать": Гвардиола - о Золотом мяче Родри
Брат Фьюри назвал ключ к успеху в реванше с Усиком Брат Фьюри назвал ключ к успеху в реванше с Усиком
Манчестер Юнайтед возглавит тренер, который летом мог оказаться в других топ-клубах АПЛ Манчестер Юнайтед возглавит тренер, который летом мог оказаться в других топ-клубах АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа18:29
Тренер Ромы подрался с одним из игроков в перерыве последнего матча - источник
Европа18:29
"Несколько лет назад мы никогда бы не могли подумать": Гвардиола - о Золотом мяче Родри
Бокс17:58
Брат Фьюри назвал ключ к успеху в реванше с Усиком
Европа17:44
Манчестер Юнайтед возглавит тренер, который летом мог оказаться в других топ-клубах АПЛ
Европа17:24
Тренер Ливерпуля высказался об увольнении тен Гага
Европа17:22
"Поехали": Малиновский приступил к работе в зале после тяжелой травмы
16:54
Национальная сборная по футзалу получила признание за полученную бронзу
Европа16:50
Гвардиола отреагировал на отставку Тен Хага из Манчестер Юнайтед
Бокс16:40
Промоутер Фьюри рассказал, что ему нужно изменить для победы над Усиком
Европа16:20
Мудрик встретился с сыном легендарного футболиста
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK