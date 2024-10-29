Тренер Ливерпуля высказался об увольнении тен Гага

Наставник Ливерпуля Арне Слот поделился мыслями об увольнении Эрика тен Гага из Манчестер Юнайтед.

По словам Слота, его соотечественник точно еще получит шанс потренировать статусную команду.

"Он нидерландский менеджер, поэтому нам, нидерландцам, грустно от этого.

Мы все в этой работе, поэтому знаем, что такое может произойти, и если это произойдет, особенно учитывая то, что я немного знаю его и то, как много усилий он вкладывает в свою работу, получить такие новости для него - это очень грустно.

Но мы также знаем, как хорошо он работал в Аяксе и затем выиграл здесь два трофея, думаю, в ближайшем будущем мы снова увидим его в большом клубе", - резюмировал специалист.

Нагадаємо,заменит тен Гага в МЮ с большой долей вероятности тренер Спортинга Рубен Аморим.

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