Манчестер Юнайтед согласовал контракт с новым тренером

Манчестер Юнайтед согласовал контракт с тренером Спортинга Рубеном Аморимом, утверждает Флориан Плеттенберг.

Инсайдер утверждает, что переговоры между клубом и тренером практически завершены, все основные детали улажены, осталось согласовать лишь несколько последних пунктов.

При этом, Аморим готов начать работу прямо сейчас, однако он не будет давить на Спортинг из уважения к клубу. А потому переход затянется до тех пор, пока "львы" не найдут себе нового тренера.

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Со Спортингом переговоры также на заключительной стадии, МЮ заплатит португальцам 10 млн евро компенсации за специалиста.

Ранее также Карло Анчелотти стал лучшим тренером-2024.

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