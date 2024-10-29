Манчестер Юнайтед согласовал контракт с новым тренером
Манчестер Юнайтед согласовал контракт с тренером Спортинга Рубеном Аморимом, утверждает Флориан Плеттенберг.
Инсайдер утверждает, что переговоры между клубом и тренером практически завершены, все основные детали улажены, осталось согласовать лишь несколько последних пунктов.
При этом, Аморим готов начать работу прямо сейчас, однако он не будет давить на Спортинг из уважения к клубу. А потому переход затянется до тех пор, пока "львы" не найдут себе нового тренера.
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Со Спортингом переговоры также на заключительной стадии, МЮ заплатит португальцам 10 млн евро компенсации за специалиста.
Ранее также Карло Анчелотти стал лучшим тренером-2024.
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