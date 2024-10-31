АПЛ объявила претендентов на звание игрока и тренера октября

На награды претендуют 8 футболистов и 4 наставника.

Пресс-служба АПЛ объявила претендентов на ежемесячные награды лучшему игроку и лучшему тренеру.

На награду лучшему футболисту октября претендуют 8 исполнителей. Среди них: Коул Палмер из Челси, вингер Арсенала Букайо Сака, защитник Манчестер Сити Йошко Гвардиол, игроки Ноттингем Форест Матс Селс и Крис Вуд, Дэнни Уэлбек, защищающий цвета Брайтона, один из лидеров Брентфорда Брайан Мбемо и хавбек Лестера Факундо Буонаноте.

На звание лучшего тренера номинированы четыре специалиста, а именно: рулевой Ливерпуля Арне Слот, наставник Ман Сити Пеп Гвардиола, Фабиан Гюрцелер, возглавляющий Брайтон и Нуну Эшпириту Санту, который тренирует Ноттингем Форест.

Обладатели наград станут известными через несколько дней.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины мог перейти в клуб АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!