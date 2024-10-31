АПЛ объявила претендентов на звание игрока и тренера октября
Пресс-служба АПЛ объявила претендентов на ежемесячные награды лучшему игроку и лучшему тренеру.
На награду лучшему футболисту октября претендуют 8 исполнителей. Среди них: Коул Палмер из Челси, вингер Арсенала Букайо Сака, защитник Манчестер Сити Йошко Гвардиол, игроки Ноттингем Форест Матс Селс и Крис Вуд, Дэнни Уэлбек, защищающий цвета Брайтона, один из лидеров Брентфорда Брайан Мбемо и хавбек Лестера Факундо Буонаноте.
На звание лучшего тренера номинированы четыре специалиста, а именно: рулевой Ливерпуля Арне Слот, наставник Ман Сити Пеп Гвардиола, Фабиан Гюрцелер, возглавляющий Брайтон и Нуну Эшпириту Санту, который тренирует Ноттингем Форест.
Обладатели наград станут известными через несколько дней.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины мог перейти в клуб АПЛ.
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