iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

АПЛ объявила претендентов на звание игрока и тренера октября

На награды претендуют 8 футболистов и 4 наставника.
Сегодня, 16:53
Йошко Гвардиол и Пеп Гвардиола / Getty Images
Йошко Гвардиол и Пеп Гвардиола / Getty Images

Пресс-служба АПЛ объявила претендентов на ежемесячные награды лучшему игроку и лучшему тренеру.

На награду лучшему футболисту октября претендуют 8 исполнителей. Среди них: Коул Палмер из Челси, вингер Арсенала Букайо Сака, защитник Манчестер Сити Йошко Гвардиол, игроки Ноттингем Форест Матс Селс и Крис Вуд, Дэнни Уэлбек, защищающий цвета Брайтона, один из лидеров Брентфорда Брайан Мбемо и хавбек Лестера Факундо Буонаноте.

На звание лучшего тренера номинированы четыре специалиста, а именно: рулевой Ливерпуля Арне Слот, наставник Ман Сити Пеп Гвардиола, Фабиан Гюрцелер, возглавляющий Брайтон и Нуну Эшпириту Санту, который тренирует Ноттингем Форест.

Обладатели наград станут известными через несколько дней.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины мог перейти в клуб АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ

Статьи по теме

Челси справился с Ньюкаслом и без помощи Мудрика Челси справился с Ньюкаслом и без помощи Мудрика
Борнмут с Забарным спасся от поражения Астон Вилле, Брентфорд без Ярмолюка выдал голевую феерию с Ипсвичем Борнмут с Забарным спасся от поражения Астон Вилле, Брентфорд без Ярмолюка выдал голевую феерию с Ипсвичем
Матч против Арсенала стал для Забарного юбилейным в АПЛ Матч против Арсенала стал для Забарного юбилейным в АПЛ
Топ-клубы АПЛ заинтересованы в одноклубнике Забарного Топ-клубы АПЛ заинтересованы в одноклубнике Забарного
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Другие страны19:30
Альба: Месси всегда должен быть претендентом на Золотой мяч
Европа19:03
Ван Нистелрой намерен остаться в Манчестер Юнайтед
Европа18:45
"Хочет пожить один": звезда Челси развелся со своей женой
Формула 118:14
В Ред Булл больше не рассчитывают на победу в Кубке конструкторов
Европа17:43
Барселона всерьез планирует трансфер звезды Милана летом
Европа17:15
Реал инициировал переговоры по новому контракту с Винисиусом
Европа16:53
АПЛ объявила претендентов на звание игрока и тренера октября
Европа16:15
Барселона пытается приобрести основного вратаря клуба, который интересуется Луниным
Европа15:43
Клопп высказался о знаменитом фоле Рамоса на Салахе в подкасте экс-игрока Реала
Европа15:21
Барселона продлит контракт с одним из талантов клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK