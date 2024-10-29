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Футболист сборной Украины мог оказаться в АПЛ, но переход сорвался

Рамик Гаджиев был близок к клубу, за который играет Ярмолюк.
Сегодня, 15:48
Рамик Гаджиев / Instagram
Рамик Гаджиев / Instagram

Полузащитник юношеской сборной Украины (U-19) Рамик Гаджиев рассказал, что мог оказаться в АПЛ. 

По словам футболиста, у него сорвался трансфер в Брентфорд.

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"В Брентфорд я приехал после окончания юношеского Евро U-19, на котором играл за сборную. Из Ирландии я улетел в Лондон на просмотр. Первые впечатления отличные: база, поля, инфраструктура – ​​все на сумасшедшем уровне. Люди очень добрые, хорошо меня приняли.

Был в команде две недели, все хорошо, тренер меня нахваливал, был мной очень доволен и хотел остаться. После просмотра я ожидал ответа и мне сообщили, что существует проблема с заявкой. Уже начался сезон в Англии, и я, как легионер, имел отдельную категорию, потому что недостаточно игр провел за сборную. У Брентфорда не было дополнительных мест для меня и они не смогли меня заявить", - сказал игрок Українському футболу.

Отметим, что Гаджиев перешел в Металлист 1925, который играет в Первой лиге.

Напомним, топ-клуб европейского чемпионата делал предложение по Биловару.

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