Президент Динамо рассказал, почему Шапаренко пропустил матч с Шахтером

Президент Динамо Игорь Суркис детально объяснил, почему полузащитник Николай Шапаренко не смог выйти на поле в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги с Шахтером (1:1).

Хавбек провел всю игру на скамейке запасных, а главный тренер киевской команды Александр Шовковский сообщил, что у футболиста бытовая травма.

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После поединка президент "бело-синих" уточнил, что игрок буквально перед матчем порезал плечо стеклянными дверьми.

"У нас произошла трагедия с Шапаренко. За четыре-пять часов до матча он стеклянной дверью порезал себе плечо. Он открывал дверь и стекло упало на него, поэтому сегодня он не играл.

Мы были бы более креативны в середине поля, но мне понравились те ребята, которые вышли. Было настроение, они играли так, как они должны играть.

Только вчера в два часа мы приехали на базу, и все это время ребята восстанавливались. Трудно, но все в таких условиях", - сказал Суркис в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что основной центрбек Динамо получил травму в игре с Шахтером.

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