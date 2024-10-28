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Топ-клуб европейского чемпионата делал предложение по Биловару - журналист

Кристиан мог оказаться в Виктории Пльзень.
Сегодня, 11:59
Кристиан Биловар / Getty Images
Кристиан Биловар / Getty Images

Защитник киевского Динамо Кристиан Биловар летом имел возможность сменить клубную прописку.

Как сообщаетжурналист Игорь Бурбас, в услугах украинского защитника было заинтересовано как минимум два клуба. Речь идет об интересе со стороны валлийского Кардиффа и чешской Виктории Пльзень.

Отмечается. что чешский клуб делал конкретное предложение "бело-синим". Виктория была готова заплатить за Биловара 1.5 млн евро, но ей ответили отказом.

23-летний защитник провел в этом сезоне 13 матчей, не отметившись результативными действиями.

Напомним, ранее стало известно, почему Шапаренко не сыграл с Шахтером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Кристиан Биловар

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