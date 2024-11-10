Экс-форвард сборной Франции объявил о завершении карьеры

Бафетимби Гомис "повесил бутсы на гвоздь" в возрасте 39 лет.

Бывший форвард сборной Франции и ряда известных клубов Бафетимби Гомис объявил о завершении карьеры.

Гомис сообщил о своем решении «повесить бутсы на гвоздь» в возрасте 39 лет в эфире французского телевидения накануне старта поединка между Марселем и Сент-Этьенном, за которые он играл.

Кроме этих коллективов Бафетимби также защищал цвета Суонси, Лиона, Галатасарая, Кавасаки Фронтале и других коллективов.

За сборную Франции нападающий провел 12 матчей, а всего за всю карьеру наиграл почти 800 поединков, забив ровно 350 голов.

Напомним, ранее Гризманн высказался о возможности возвращения в сборную Франции.

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