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Воспитанник Реала завершил карьеру, не сыграв ни одного матча в профессиональном футболе

Марк Кукалон решил завязать с попытками стать футболистом из-за тяжелой травмы.
Сегодня, 20:34
Марк Кукалон / twitter
Марк Кукалон / twitter

Воспитанник мадридского Реала Марк Кукалон завершил карьеру в 19 лет.

Как сообщает Фабрицио Романо, испанец решил «повесить бутсы на гвоздь» из-за того, что ему не удалось полноценно восстановиться от травмы, которая была получена в 2022 году.

Марк выступал на позиции центрального полузащитника, но в профессиональном взрослом футболе так и не сыграл ни одного матча.

Травма, о которой идет речь выше, была получена в сентябре 2022 года, в матче против Селтика в юношеской лиге УЕФА.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист Бундеслиги завершил карьеру в возрасте 22 лет по религиозным причинам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Марк Кукалон

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