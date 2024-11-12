Воспитанник Реала завершил карьеру, не сыграв ни одного матча в профессиональном футболе
Марк Кукалон решил завязать с попытками стать футболистом из-за тяжелой травмы.
Воспитанник мадридского Реала Марк Кукалон завершил карьеру в 19 лет.
Как сообщает Фабрицио Романо, испанец решил «повесить бутсы на гвоздь» из-за того, что ему не удалось полноценно восстановиться от травмы, которая была получена в 2022 году.
Марк выступал на позиции центрального полузащитника, но в профессиональном взрослом футболе так и не сыграл ни одного матча.
Травма, о которой идет речь выше, была получена в сентябре 2022 года, в матче против Селтика в юношеской лиге УЕФА.
Напомним, ранее сообщалось, что футболист Бундеслиги завершил карьеру в возрасте 22 лет по религиозным причинам.
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