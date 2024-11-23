Названа сумма, за которую Олимпиакос готов продать Яремчука
Украинец разочаровует греческий гранд.
Нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук может сменить клубную прописку.
Как сообщает инсайдер ESPN Экрем Конур, греческий клуб готов продать Роману за шесть-семь миллионов евро.
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Напомним, что Олимпиакос недоволен игрой украинского форварда, который был куплен летом текущего года.
В текущем сезоне Яремчук провел восемь матчей за Олимпиакос, в которых забил один гол.
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