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Названа сумма, за которую Олимпиакос готов продать Яремчука

Украинец разочаровует греческий гранд.
Сегодня, 13:40
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук может сменить клубную прописку.

Как сообщает инсайдер ESPN Экрем Конур, греческий клуб готов продать Роману за шесть-семь миллионов евро.

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Напомним, что Олимпиакос недоволен игрой украинского форварда, который был куплен летом текущего года.

В текущем сезоне Яремчук провел восемь матчей за Олимпиакос, в которых забил один гол.

Ранее тренер Жироны рассказал, когда Цыганков сможет вернуться на поле.

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