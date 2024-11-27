Степанов установил рекорд Лиги чемпионов среди украинцев

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Байер разгромил РБ Зальцбург, в матче в котором дебютировал украинец Артем Степанов.

17-летний форвард установил достижение главного клубного турнира Европы среди украинских футболистов, став самым молодым среди тех, кто сыграл в Лиге чемпионов.

Ранее рекорд удерживал Дмитрий Чигринский, который дебютировал за Шахтер в Лиге чемпионов в возрасте 18 лет и 1 месяца.

В топ-10 входят также Илья Забарный, Георгий Судаков, Андрей Шевченко, Богдан Вьюнник, Артем Кравец, Виталий Лисицкий, Даниил Сикан и Александр Бережной.

10 самых молодых украинцев в истории Лиги чемпионов

Артем Степанов (Байер, дебют против РБ Зальцбург, 26 ноября 2024 года) - 17 лет, 3 месяца и 16 дней Дмитрий Чигринский (Шахтер, дебют против Барселоны, 7 декабря 2004) - 18 лет, 1 месяц Илья Забарный (Динамо, дебют против Ювентуса, 20 октября 2020) - 18 лет, 1 месяц, 18 дней Георгий Судаков (Шахтер, дебют против Реала, 21 октября 2020) - 18 лет, 1 месяц, 19 дней Андрей Шевченко (Динамо, дебют против спартака москва, 23 ноября 1994 года) - 18 лет, 1 месяц, 25 дней Богдан Вьюнник (Шахтер, дебют против Реала, 21 октября 2020) - 18 лет, 5 месяцев Артем Кравец (Динамо, дебют против Спортинга, 12 декабря 2007) - 18 лет, 6 месяцев, 9 дней Виталий Лисицкий (Динамо, дебют против Манчестер Юнайтед, 8 ноября 2000) - 18 лет, 6 месяцев, 23 дня Даниил Сикан (Шахтер, дебют против Манчестер Сити, 26 ноября 2019) - 18 лет, 7 месяцев, 10 дней Александр Бережной (Динамо, дебют против Партизана, 16 сентября 1976 года) - 18 лет, 9 месяцев, 7 дней.

Артем Степанов появился на поле в матче Байера на 73-ой минуте, заменив Патрика Шика.

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