Названа причина, почему Мудрик не попал в заявку Челси на матч с Саутгемптоном

В рамках чемпионата Англии Челси на выезде встречается с Саутгемптоном.

Украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик не попал в заявку.

Как сообщает журналист ВВС Низаар Кинселла, у 23-летнего украинца проблемы со здоровьем - он заболел.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 15 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач.

Ранее легенда сборной Франции призвал Мудрика перейти в Манчестер Юнайтед.

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