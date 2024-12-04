Легенда сборной Франции призвал Мудрика перейти в Манчестер Юнайтед

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети высказался по поводу Михаила Мудурика.

Эксперт заявил, что у украинца нет будущего в лондонском Челси.

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"Рано или поздно Мудрику нужно будет принять решение. Он пришел в клуб два года назад и что он сделал? Он не прогрессирует и теряет ценный период своей карьеры.

Ему – 23 года, и он теряет слишком много времени, а с новым спортивным направлением в Челси я не думаю, что у него там есть будущее.

Тем не менее. Манчестер Юнайтед может стать для него отличной возможностью, поскольку он подходит для схем Рубена Аморима.", - приводит слова Metro.

В текущем сезоне на счету украинца 15 матчей во всех турнирах, где он забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

Напомним, Забарным заинтересовался Реал.

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