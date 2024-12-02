Источник назвал клубы, претендующие на Мудрика зимой

Вингер Челси Михаил Мудрик с большой вероятностью покинет Стэмфорд Бридж уже в январе, пишет CaughtOffside.

По информации издания, украинец не впечатлил лондонский клуб, потому его хотят отправить в аренду. Также Челси готов продать игрока, однако сейчас такая опция считается маловероятной.

23-летний игрок входит в сферу интересов Кристал Пэлас, Барселоны и Ньюкасла. Именно "сороки" считаются фаворитами на подписание Михаила.

Эдди Хау хочет усилить атакующий потенциал команды уже в январе и видит в Мудрике подходящего игрока.

Напомним, что рамках АПЛ украинец провел всего 146 минут, зато неплохо показал себя в матчах Лиги конференций.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ и Челси хотят обменяться форвардами.

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