Источник назвал клубы, претендующие на Мудрика зимой
Вингер Челси Михаил Мудрик с большой вероятностью покинет Стэмфорд Бридж уже в январе, пишет CaughtOffside.
По информации издания, украинец не впечатлил лондонский клуб, потому его хотят отправить в аренду. Также Челси готов продать игрока, однако сейчас такая опция считается маловероятной.
23-летний игрок входит в сферу интересов Кристал Пэлас, Барселоны и Ньюкасла. Именно "сороки" считаются фаворитами на подписание Михаила.
Эдди Хау хочет усилить атакующий потенциал команды уже в январе и видит в Мудрике подходящего игрока.
Напомним, что рамках АПЛ украинец провел всего 146 минут, зато неплохо показал себя в матчах Лиги конференций.
Ранее также сообщалось, что ПСЖ и Челси хотят обменяться форвардами.
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