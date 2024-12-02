Челси и ПСЖ ведут переговоры об обмене игроками

Рандаль Коло Муани и Кристофер Нкунку могут сменить клубы.

Челси и ПСЖ обсуждают возможный обмен нападающими, пишет TBR Football.

Как ранее уже сообщалось, в Париже недовольны Рандалем Коло Муани и хотят избавиться от игрока, однако ценник француза отпугивает другие клубы.

Потому руководство ПСЖ предложили Коло Муани Челси, они хотят обменять нападающего на Кристофера Нкунку.

Сам же Нкунку хочет покинуть Челси, так как недоволен своимм игровым временем, но не уверен, что ПСЖ - хороший вариант. Француз считает, что и так не сможет играть достаточно.

Тем не менее клубы уже ведут переговоры о возможном обмене, который может состояться уже в январе.

Ранее также сообщалось, что Реал претендует на игрока Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!