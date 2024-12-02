Реал нашел альтернативу Тренту
Мадридцы заинтересовались защитником другого клуба АПЛ.
Мадридский Реал нашел альтернативу Тренту Александру-Арнольду на случай, если англичанина все же не удастся подписать.
Как сообщает издание Relevo, «сливочным» интересен защитник Манчестер Юнайтед Диогу Далот. Представители испанского гранда контактировали с манкунианцами по поводу доступности игрока.
Руководство английского клуба назвало столичному коллективу сумму в 50 млн евро, как ту, за которую Юнайтед готов отпустить португальского футболиста.
В текущем сезоне правый защитник провел за МЮ 21 матч во всех турнирах, отдав 2 ассиста.
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