Английские клубы следят за талантливым бразильским вратарем
Микаэл может обойтись в 18 млн евро.
Сразу несколько английских клубов заинтересованы в трансфере голкипера Атлетико Паранаэнсе Микаэлом, пишет Globo Esporte.
По информации издания, 18-летний вратарь привлек внимание Манчестер Юнайтед, Брентфорда, Лестера и Вест Хэма.
Бразильский клуб хочет сохранить Микаэла на следующий сезон, однако предложение от зарубежной команды может изменить их планы.
Атлетико готов расстаться с вратарем минимум за 18 млн евро, именно за такую сумму клуб ранее продал Бенто в Ан-Наср.
Ранее также сообщалось, что Кейн вернулся к тренировкам.
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