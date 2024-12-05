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Футбол

Английские клубы следят за талантливым бразильским вратарем

Микаэл может обойтись в 18 млн евро.
Сегодня, 21:02
Микаэл / Getty Images
Микаэл / Getty Images

Сразу несколько английских клубов заинтересованы в трансфере голкипера Атлетико Паранаэнсе Микаэлом, пишет Globo Esporte.

По информации издания, 18-летний вратарь привлек внимание Манчестер Юнайтед, Брентфорда, Лестера и Вест Хэма.

Бразильский клуб хочет сохранить Микаэла на следующий сезон, однако предложение от зарубежной команды может изменить их планы.

Атлетико готов расстаться с вратарем минимум за 18 млн евро, именно за такую сумму клуб ранее продал Бенто в Ан-Наср.

Ранее также сообщалось, что Кейн вернулся к тренировкам.

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