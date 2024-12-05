Кейн вернулся к тренировкам, участие в матче с Шахтером все еще под вопросом

Харри Кейн возобновил тренировки, сообщает пресс-служба Баварии.

Напомним, форвард получил повреждение в матче с Боруссией. Предполагалось, что восстановление займет продолжительный период.

Тем не менее уже сегодня, 5 декабря, Кейн начал беговые тренировки и может вернуться на поле раньше, чем предполагалось.

Напомним, что 10 декабря Бавария сыграет с Шахтером. Если Кейн продолжит восстановление в том же темпе, теоретически, он сможет помочь своей команде.

В текущем сезоне у англичанина 20 голов в 19 матчах.

Ранее также сообщалось, что Бавария продвинулась в переговорах с Альфонсо Дэвисом.

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