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Бавария добилась прогресса в переговорах с Дэвисом

Стороны близки к подписанию нового контракта.
Сегодня, 18:34
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Бавария наконец добилась прогресса в переговорах с Альфонсо Дэвисом, утверждает Флориан Плеттенберг.

Напомним, что контракт канадца заканчивается летом, а потому им активно интересуются Реал и в последнее время Манчестер Юнайтед.

Мюнхенцы, очевидно, не хотят отпускать одну из своих главных звёзд, и наконец сумели добиться прогресса в переговорах.

Дэвис согласился существенно сократить свои финансовые запросы, так что сторонам удалось согласовать все ключевые цифры. Теперь осталось прояснить только мелкие детали.

Ожидается, что стороны придут к полному соглашению уже до Рождества.

Также журналист пишет, что представители Дэвиса уведомили другие клубы об успехах переговоров защитника с Баварией.

Ранее также сообщалось, что проект Суперлиги все ещё имеет шансы на успех.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен альфонсо дэвис

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