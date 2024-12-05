Бавария добилась прогресса в переговорах с Дэвисом

Бавария наконец добилась прогресса в переговорах с Альфонсо Дэвисом, утверждает Флориан Плеттенберг.

Напомним, что контракт канадца заканчивается летом, а потому им активно интересуются Реал и в последнее время Манчестер Юнайтед.

Мюнхенцы, очевидно, не хотят отпускать одну из своих главных звёзд, и наконец сумели добиться прогресса в переговорах.

Дэвис согласился существенно сократить свои финансовые запросы, так что сторонам удалось согласовать все ключевые цифры. Теперь осталось прояснить только мелкие детали.

Ожидается, что стороны придут к полному соглашению уже до Рождества.

Также журналист пишет, что представители Дэвиса уведомили другие клубы об успехах переговоров защитника с Баварией.

Ранее также сообщалось, что проект Суперлиги все ещё имеет шансы на успех.

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