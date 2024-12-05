Суперлиге быть? 60 клубов заинтересованы проектом

По информации Mundo Deportivo , руководители проекта Суперлиги все еще считают его жизнеспособным и совсем скоро может появиться новая информация о нем.

Сообщается, что приближенные к Суперлиге люди контактировали с более чем сотней футбольных клубов в Европе и в результате нашлось минимум 60 коллективов, которые заинтересованы в том, чтобы присоединиться к соревнованию.

Кроме того, источнику стало известно, что обсуждаются и многие детали возможного турнира. Например, многие клубы хотят, чтобы в высший дивизион Суперлиги автоматически попадали чемпионы лучших чемпионатов, даже если эта команда не считается ТОП-клубом исторически (условно, леверкузенский Байер или Лилль после победы в чемпионате Германии или Франции, соответственно, получит путевку в Суперлигу. ).

Еще один пункт обсуждения – количество матчей. Клубы хотят сократить их, ведь при предложенном формате чемпион должен будет сыграть 19 матчей (в Лиге чемпионов максимум 17). Понятно, что работы над проектом еще слишком много, и сейчас он очень сыр.

Напомним, что в прошлом году Суперлига представила свой формат с тремя разными дивизионами, о котором ISPORT подробно рассказывал.

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