Формат Суперлиги: три дивизиона, бесплатный просмотр матчей и финансирование

Организаторы скандального турнира объяснили, как они видят его структуру.

Решение Суда Европейского союза о неправомерности наказаний УЕФА и ФИФА по отношению к клубам и игрокам, которые хотят участвовать в Суперлиге, открывает путь на создание турнира.

По информации Marca, вскоре после заседания прошла пресс-конференция с организаторами Суперлиги, во время которой был представлен ее формат.

64 клуба будут разделены на три дивизиона: Звездная Лига и Золотая Лига будут иметь по две группы по восемь команд, в Синей Лиге будет четыре группы по восемь команд;

болельщики смогут бесплатно смотреть матчи на новой стриминговой платформе;

минимальный доход как для клубов, так и для футбольной солидарности гарантирован и превышает запланированный на следующий цикл;

участие будет основано на спортивных заслугах без постоянных членов;

ежегодные повышения и понижения между лигами: доступ в Синюю Лигу будет зависеть от результатов в национальных чемпионатах;

клубы будут проводить матчи в обе стороны группами по 8, добавляя минимум 14 матчей на клуб в год;

в конце сезона будет проходить плей-офф, который определит чемпиона каждой лиги и команды, которые будут повышаться в классе;

в первый год проведения соревнования клубы будут отбираться на основе прозрачных критериев, основанных на результативности.

Читай также: Убийца Лиги чемпионов: стало известно, когда может состояться старт Суперлиги

Напомним, что, по мнению УЕФА, решение Суда Европейского союза никак не "одобряет или признает" Суперлигу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!