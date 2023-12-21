iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Формат Суперлиги: три дивизиона, бесплатный просмотр матчей и финансирование

Организаторы скандального турнира объяснили, как они видят его структуру.
Сегодня, 13:37
Суперлига / https://twitter.com/StretfordPaddck
Суперлига / https://twitter.com/StretfordPaddck

Решение Суда Европейского союза о неправомерности наказаний УЕФА и ФИФА по отношению к клубам и игрокам, которые хотят участвовать в Суперлиге, открывает путь на создание турнира.

По информации Marca, вскоре после заседания прошла пресс-конференция с организаторами Суперлиги, во время которой был представлен ее формат.

  • 64 клуба будут разделены на три дивизиона: Звездная Лига и Золотая Лига будут иметь по две группы по восемь команд, в Синей Лиге будет четыре группы по восемь команд;
  • болельщики смогут бесплатно смотреть матчи на новой стриминговой платформе;
  • минимальный доход как для клубов, так и для футбольной солидарности гарантирован и превышает запланированный на следующий цикл;
  • участие будет основано на спортивных заслугах без постоянных членов;
  • ежегодные повышения и понижения между лигами: доступ в Синюю Лигу будет зависеть от результатов в национальных чемпионатах;
  • клубы будут проводить матчи в обе стороны группами по 8, добавляя минимум 14 матчей на клуб в год;
  • в конце сезона будет проходить плей-офф, который определит чемпиона каждой лиги и команды, которые будут повышаться в классе;
  • в первый год проведения соревнования клубы будут отбираться на основе прозрачных критериев, основанных на результативности.

Читай также: Убийца Лиги чемпионов: стало известно, когда может состояться старт Суперлиги

Напомним, что, по мнению УЕФА, решение Суда Европейского союза никак не "одобряет или признает" Суперлигу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига

Статьи по теме

ФИФА намерена вместе с УЕФА проанализировать решение по Суперлиге ФИФА намерена вместе с УЕФА проанализировать решение по Суперлиге
"Мы отбрасываем": Немецкий футбольный союз выступил против Суперлиги "Мы отбрасываем": Немецкий футбольный союз выступил против Суперлиги
Правительство Великобритании создаст регулятор, который не позволит клубам присоединиться к Суперлиге Правительство Великобритании создаст регулятор, который не позволит клубам присоединиться к Суперлиге
"Решение суда не санкционирует Суперлигу": Ла Лига выпустила официальное заявление "Решение суда не санкционирует Суперлигу": Ла Лига выпустила официальное заявление
Помочь журналистам

Видео

Дубль Роберто и курьезный гол в обзоре матча Барселона - Альмерия
Дубль Роберто и курьезный гол в обзоре матча Барселона - Альмерия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа14:39
ФИФА намерена вместе с УЕФА проанализировать решение по Суперлиге
Европа14:38
"Мы отбрасываем": Немецкий футбольный союз выступил против Суперлиги
Европа14:10
Свидетель поражения: Мудрик получил подарок от украинского баскетбольного клуба
Европа14:10
Правительство Великобритании создаст регулятор, который не позволит клубам присоединиться к Суперлиге
Европа13:44
"Решение суда не санкционирует Суперлигу": Ла Лига выпустила официальное заявление
Европа13:37
Формат Суперлиги: три дивизиона, бесплатный просмотр матчей и финансирование
Европа13:15
"Мы не выступает против Ла Лиги": Президент Барселоны высказался о Суперлиги
Европа13:04
Убийца Лиги чемпионов: стало известно, когда может состояться старт Суперлиги
ЧМ-202212:55
Рейтинг ФИФА: Украина преследует Данию, Сенегал и Иран
Европа12:48
Президент Реала выступил с заявлением относительно решения по Супрелиге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK