Убийца Лиги чемпионов: стало известно, когда может состояться старт Суперлиги

В четверг, 21 декабря, восторжествовали все сторонники Суперлиги, так как Суд Европейского союза признал незаконным решение УЕФА и ФИФА наказывать клубы за желание участвовать в новом турнире.

Суд ЕС заявил, что УЕФА и ФИФА злоупотребляют своим положением, занимаясь монополизацией соревнований.

Таким образом, организаторы Суперлиги в лице Реала, Барселоны и Ювентуса все же смогут воплотить свои планы в реальность.

Как сообщает Marca, уже даже было объявлено, когда может быть запущена Суперлига - ее старт ожидается в сезоне-2025/26.

Если это все же состоится, то это приведет к тому, что новый формат Лиги чемпионов, который сменит традиционный в следующем сезоне, проживет всего год.

Напомним, что президент Реала Флорентино Перес заявил, что после данного решения Суда ЕС началась "новая эра европейского футбола".

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