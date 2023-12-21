Президент Реала выступил с заявлением относительно решения по Супрелиге

В четверг, 21 декабря, Суд Европейского союза признал неправомерным решение УЕФА и ФИФА наказывать клубы и игроков, которые хотят участвовать в Суперлиге.

Эта новость не могла не обрадовать главного инициатора создания нового турнира Флорентино Переса. Соответствующее заявление президента Реала было опубликовано на официальном сайте мадридского клуба.

"В Реале мы с огромным удовлетворением приветствуем решение, принятое Судом Европейского cоюза, который отвечает за гарантию наших принципов, ценностей и свобод. В ближайшие дни мы внимательно изучим масштабы этой резолюции, но я предвижу два вывода, имеющих большое историческое значение".

"Во-первых, европейский клубный футбол не является и никогда больше не будет монополией. А во-вторых, что с сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своей судьбы".

"Клубы видят наше право предлагать и продвигать европейские соревнования, которые модернизируют наш вид спорта и привлекают болельщиков со всего мира. Сегодня свободная Европа снова восторжествовала, и сегодня торжествуют также футбол и его болельщики".

Источник: Getty Images

"Перед лицом давления, которое мы испытывали на протяжении более двух лет, сегодня торжествуют закон, разум и свобода. И по этой причине Реал Мадрид продолжит работать на благо футбола".

"Подобно тому, как почти семьдесят лет назад мы сделали фундаментальный шаг в истории футбола, создав Кубок европейских чемпионов, сегодня на нас снова лежит обязанность и ответственность дать европейскому футболу новый импульс, в котором он так остро нуждается".

"И чтобы достичь этого, мы продолжим защищать современный проект, полностью совместимый с национальными соревнованиями, открытый для всех, основанный на спортивных достоинствах и который эффективно будет прививать уважение к финансовому фэйр-плей".

Энрике Сересо и Флорентино Перес / Источник: Getty Images

"Проект, который принесет экономическую устойчивость всем клубам и, прежде всего, защитит игроков и воодушевит болельщиков по всему миру".

"Мы сделаем это, несмотря на кампании, которые мы пережили и которые, без сомнения, с сегодняшнего дня будут усиливаться. Но никто не говорил, что покончить с монополией спустя столько десятилетий будет легко".

"Перед нами прекрасная возможность улучшить европейский клубный футбол. Футбол на пике XXI века, с прозрачным управлением, умеющий сосуществовать с новыми технологиями и вновь вызывающий страсть и эмоции, в которых действительно нуждаются болельщики".

Источник: Getty Images

"Позвольте мне сказать европейским клубам, что мы находимся в начале нового времени, в котором мы можем работать свободно, посредством конструктивного диалога, без угроз, не выступая против чего-либо или кого-либо, и с целью продолжения инноваций и модернизации футбола, подогревая страсть фанатов".

"С сегодняшнего дня настоящее и будущее европейского футбола наконец-то находятся в руках клубов, игроков и их болельщиков. Наша судьба принадлежит нам, и перед нами лежит большая ответственность. Этот день ознаменует собой "до" и "после". Это великий день для истории футбола и истории спорта".

Ранее компания А22, которая помогает клубам с организацией Суперлиги, также с радостью прокомментировала данное решение Суда Европейского союза.

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